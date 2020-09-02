В Липецке третий день ищут пропавшего 15-летнего подростка с татуировками

Пропал подросток Фото: Поиск пропавших детей Липецк

В Липецке третьи сутки ищут пропавшего 15-летнего подростка. Как сообщает организация «Поиск пропавших детей», Илья Овчинников ушел из дома в районе улицы Степанищева в Липецке 31 августа. Последний раз парня видели в 18.00, с тех пор о месте его нахождения ничего не известно.

Приметы Ильи: рост 170 см, волосы рыжие, глаза зеленые.

Был одет: серая футболка, темно-синие шорты, темные кеды.

Особые приметы: татуировки на кисти и локте, и татуировка «посейдон» на левой ноге.

Просьба ко всем, кто видел парня после исчезновения, знает о месте его нахождения или владеет любой ценной для поиска информацией, сообщить об этом по телефонам: 02 – полиция; в 8(4742) 37-88-77, 8 (905) 681-05-18 – волонтеры. Или написать на электронную почту: ppdlip@mail.ru