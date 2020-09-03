Бойцы ОМОН в Липецке провели урок в школе

Бойцы ОМОН поздравили школьников с началом учебного года Фото: Предоставлено Росгвардией

В этом учебном году в школу №31 в Липецке пришли сотрудники ОМОН, чтобы поздравить детей с началом нового учебного года. Сотрудники Росгвардии каждый год посещают подшефные классы в этой школе, тем более что в этом году стало на один такой класс больше.

Урок с детьми провел заместитель командира ОМОН (по работе с личным составом) Управления Росгвардии по Липецкой области полковник полиции Игорь Минский. Он рассказал об истории отряда, служебных командировках в горячие точки и задачах, которые выполняют бойцы. Отдельно упомянул о героях, которые погибли при исполнении служебных обязанностей.

В завершении урока полковник полиции пожелал ребятам успехов в процессе получения новых знаний, побед в учебе и спорте. Также офицер пригласил школьников на ознакомительную экскурсию в отряд.