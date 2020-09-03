В ДТП с автобусом в Липецке пострадал пассажир иномарки

В ДТП пострадал пассажир иномарки Фото: Пресс-служба ГИБДД Липецкой области.

ДТП с участием пассажирского транспорта случилось минувшим вечером, 2 сентября, на улице Водопьянова в Липецке. Около 18.00 столкнулись «Ниссан» с 40-летней женщиной за рулем и автобус. В аварии пострадал 46-летний пассажир иномарки, мужчину увезли в больницу. По данным пресс-службы регионального ГИБДД, предварительно причиной столкновения стало нарушение бокового интервала.

А в Данкоеве на улице Чапаева не справился с управлением и перевернулся 33-летний мотоциклист. По предварительным данным, водитель мотоцикла не рассчитал скорость на дороге. Он с травмами в больнице.

По той же причине произошла авария на трассе Орел – Тамбов, где вылетел с дороги 33-летний водитель «Москвич-2140». Мужчина также попал в больницу.

Всего за сутки на дорогах Липецкой области в 5 авариях пострадали 6 человек.