Под Липецком из психоневрологической больницы пропал мужчина в пижаме

Под Липецком из больницы ушел мужчина в пижаме Фото: Поиск пропавших детей Липецк

В Липецкой области ищут 61-летнего мужчину. Будников Александр Иванович пропал в этот четверг, 3 сентября. В 4.30 утра он ушел из ГУЗ "Липецкая областная психоневрологическая больница", что находится в селе Плеханово Грязинского района.

Пропавший был одет в больничную пижаму. Как сообщили в ЛОО "Поиск пропавших детей", пожилой мужчина может быть дезориентирован. До сих пор о его местонахождении ничего не известно. Поиски продолжаются.

Просьба ко всем, кто видел Александра Будникова или знает, где он может находиться, либо обладает любой ценной для поиска информацией, сообщить об этом по телефонам: 02 – полиция; 37-88-77, 8 (905) 681-05-18 - волонтеры. Либо написать на электронную почту по адресу: ppdlip@mail.ru