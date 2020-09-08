МЧС предупреждает жителей Липецка о грозе и штормовом ветре

На Липецк движется гроза Фото: Лия МУРАДЬЯН

На Липецк движется ненастная погода. По данным гидрометцентра, неблагоприятные метеоусловия ожидаются в этот вторник, 8 сентября, в ближайшие 4 – 6 часов. По прогнозу синоптиков, в эти часы в регионе будет гроза, при которой усилится северо-западный ветер. При грозе порывы ветра могут достигать 15–20 метров в секунду.

Во время грозы и сильного ветра МЧС напоминает о необходимости соблюдать правила безопасности: не стоять под проводами и хлипкими конструкциями, не оставлять автомобили и не прятаться под деревьями, не купаться в водоемах.

Согласно прогнозу, до конца недели в Липецке похолодает. В четверг утром, 10 сентября, столбик термометра будет в пределах +11°С, днем не больше 23 градусов. К выходным осадки прекратятся. Более ощутимое похолодание ожидается в последнюю неделю сентября.