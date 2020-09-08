В Липецке спасатели достали застрявшего в окне кота

Застрявшего в окне кота вызволили спасатели Фото: Пресс-служба ГО и ЧС Липецка.

В минувшие выходные спасателям городского управления ГО и ЧС пришлось вызволять из беды кота. Неловкая ситуация с домашним питомцем приключилась в многоквартирном доме на улице Неделина. Хозяева квартиры на 4 этаже ушли и оставили пластиковое окно приоткрытым на проветривание. Оставшись один, домашний питомец решил глотнуть свежего воздуха.

Кот рванул в приоткрытое окно, вышиб москитную сетку, но сполз вниз и намертво застрял в щели. Истошный вой бедняги переполошил всех соседей и те вызвали спасателей. На место прибыла дежурная смена спасателей. Как сообщили в пресс-службе управления ГО и ЧС, найти хозяев не удалось, поэтому котейку вызволяли через соседей. Спасатели попали на балкон третьего этажа, оттуда неудачливого беглеца осторожно протолкнули обратно в квартиру.