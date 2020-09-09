Под Липецком неопытный водитель сбил насмерть пешехода и скрылся

В ДТП пострадали водитель и ребенок Фото: Пресс-служба ГИБДД Липецкой области.

Смертельная авария с пешеходом произошла в Задонском районе Липецкой области в минувший вторник, 8 сентября. Там на трассе Задонск – Донское около 20.00 кто-то сбил 67-летнего пешехода и уехал. Мужчина умер в больнице, а водитель вскоре задержали по «горячим следам» сотрудники ГИБДД. Как сообщили в пресс-службе автоинспекции, им оказался 19-летний парень на «семерке».

В тот же день в селе Косыревка Липецкого района в Прохладном переулке столкнулись «Дэу-Нексия» и «Фольксваген». Пострадали 12-летний пассажир и 50-летний водитель второй иномарки.

А в Елецком районе на улице Яна Фабрициуса 70-летний мужчина на «Ниве» сбил 25-летнего мотоциклиста. Парня увезли в больницу.