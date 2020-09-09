Через месяц на Соборной площади в Липецке появится новая плитка и асфальт

Соборную площадь в Липецке благоустроят Фото: Пресс-служба администрации города Липецка.

В Липецке на Соборной площади заменят плитку и асфальт. Работы стартовали в эту среду, 9 сентября. Рабочие уже начали демонтировать бордюр и срезать асфальт. Всего им предстоит заменить около 500 кв.м плитки и 10 тыс. кв.м покрытия. А также отреставрировать основание памятника Ленину. Работы должны завершить в начале октября.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, предполагается комплексное благоустройство площади. Здесь продолжается капремонт фасадов домов. Специалисты разрабатывают проект преображения территории. К этому этапу планируют приступить в следующем году в рамках программы "Формирование комфортной городской среды" и нацпроекта "Жилье и городская среда".

Кстати, на обновление покрытия площади бюджетных средств не потребовалось. Деньги выделил один из организаторов Липецкого марафона. Мероприятие должно было состояться 27 сентября. Но из-за продления запрета на проведение массовых мероприятий, забег отменили.