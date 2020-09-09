В Липецке на улице Водопьянова пришлось заново укладывать асфальт

В Липецке завершаются работы на улицах Минская и Водопьянова Фото: Пресс-служба администрации города Липецка.

На улице Минская и Водопьянова в Липецке завершаются дорожные работы. Напомним, они стартовали в этом году в рамках проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги". Улицы вошли в список 6 объектов, которые нуждаются в ремонте.

На Минской уложили выравнивающий слой асфальта. Там же появились бордюры и заездные карманы, а также остановочные площадки. Со стороны частного сектора отремонтировали тротуар. Как сообщили в пресс-службе мэрии, основные работы завершены. Накануне специалисты проверили новое освещение - одновременно зажглись все 69 фонарей. До конца сентября на участке уложат верхний слой асфальта, установят дорожные знаки и светофоры.

На этой неделе специалисты выполнят приемку работ, выполненных на Водопьянова. Объект должны были сдать в начале месяца. Но на дорожном полотне выявили дефекты. Подрядчик принялся исправлять недочеты. Пришлось срезать асфальт и заново уложить верхний слой. В ближайшие дни на проезжую часть нанесут дорожную разметку. А затем комиссия оценит результат работ.