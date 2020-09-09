В Сочи спасатели эвакуировали липчан, один из которых повредил плечо

В Сочи спасатели эвакуировали туристов из Липецка. Как сообщили в пресс-службе Краснополянского отряда "Кубань-СПАС", мужчины шли по горному маршруту Псебай - Красная Поляна. В темное время суток один из них травмировал плечо. Из-за повреждения он больше не мог продолжить путь. Тогда липчане позвонили на единый номер вызова экстренных служб.

На указанное место выехали 6 спасателей. Они обнаружили туристов на горной дороге. Приблизительно в 8 км от кордона Пслух. Специалисты оказали липчанину первую помощь, наложив шину на плечо. Мужчин эвакуировали и передали медикам.

Напомним, в случае происшествия звонить на номер "112". Звонки принимаются круглосуточно и бесплатно, как с мобильных, так и со стационарных телефонов.