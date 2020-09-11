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Коронавирус Covid-19

Число умерших от коронавируса в Липецке на 11 сентября 2020 года 32 человека: женщина скончалась в больнице

Пациента страдала рядом хронических заболеваний
Лия МУРАДЬЯНЛия МУРАДЬЯН
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В Липецкой области скончалась от коронавиурса 44-летняя женщина. Всего с начала пандемии число умерших от COVID-19 в регионе на 11 сентября 2020 года составило 32 человека.

По данным оперативного штаба, женщина лежала в больнице с двусторонней пневмонией, вызванной коронавирусной инфекцией. Врачи боролись за ее жизнь, оказывая всю необходимую медицинскую помощь по рекомендациям Минздрава.

Но у пациентки была тяжелая патология сердечно-сосудистой системы и ряд других хронических заболеваний, что осложняло лечение, также тяжело протекала внебольничная пневмония. Официально, смерть констатировали на фоне прогрессирования легочно-сердечной недостаточности. Администрация региона выразила соболезнования родным и близким умершей.