В ДТП с двумя большегрузами под Липецком пострадал водитель

ДТП с двумя грузовиками Фото: Пресс-служба ГИБДД Липецкой области.

Серьезная авария с участим двух грузовиков произошла в четверг днем, 10 сентября, в Измалковском районе Липецкой области. Там на трассе Орел – Тамбов 41-летний водитель «Скании» въехал сзади в ДАФ с 60-летним мужчиной за рулем. Водителя первого грузовика увезли в больницу. По предварительным данным ГИБДД, причиной ДТП стало нарушение дистанции.

Также стали известны подробности ДТП с перевернувшимся автомобилем такси на улице Првомайской. По данным автоинспекторов, 32-летний водитель «Опеля» въехал в «Ладу-Весту». В машине таки пострадали два пассажира. Причиной аварии стало нарушение очередности проезда.

Кроме этого в Липецке на улице Водопьянова около полудня 45-летняя женщина попала под колеса «Кии» на пешеходном переходе. Пешехода увезли в больницу.

К несчастью, не обошлось из без смертельных ДТП. В 17.00 на трассе Орел – Тамбов 50-летний мотоциклист угодил под МАЗ, за рулем которого был 22-летний парень. Водитель мотоцикла погиб. Причина – нарушение правил расположения на проезжей части.