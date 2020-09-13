Кому отключат горячую воду в Липецке 14 сентября

фото из архива "КП". Фото: Анна ГРЕБЕНКИНА

14 сентября из-за проведения ремонта на сетях по некоторым адресам будет прекращена подача горячего водоснабжения. Так с 9:00 до 20:00 ограничения коснутся жителей дома №5 по улице Ударников, домов №№ 18, 14, 11, 10 по Юношеской, №7 по Геологической, №№ 4, 4а, 4б, 4в, 4г по улице Металлистов. А с 10:00 до 16:00 без горячей воды останутся в селе Подгорное по улице Крайняя, 1; 2; 3; 5; 7; 9; 11.

- Профилактические и ремонтные работы необходимы для повышения качества и бесперебойного водоснабжения липчан, модернизации оборудования, для уменьшения случаев аварийных отключений на сетях с повышенным износом, - отметили в ЛГЭК.