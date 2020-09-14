Дом сгорел в Липецкой области из-за неосторожного обращения с огнем

Пожар в Становлянском районе Фото: Пресс-служба ГУ МЧС Липецкой области.

Крупный пожар произошел в Становляснком районе Липецкой области. Там в деревне Морская выгорел дотла частный дом.

Люди не пострадали Фото: Пресс-служба ГУ МЧС Липецкой области.

Как сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС по области, площадь возгорания составила 80 м2. С огнем боролось одно отделение пожарно-спасательной части №29. К счастью, из людей никто не погиб и не пострадал. По предварительной версии экспертов, причиной пожара стало не острожное обращение с огнем.

Всего за минувшие выходные пожарно-спасательные подразделенияя области выезжали на происшествия 159 раз, 95 раз именно на пожары. Так в Липецке и Грязях сгорели бесхозный автомобиль и заброшенные строения, в Ельце выгорели 13 надворных построек, В Липецке огонь уничтожил машину, железный сарай и деревянную беседку, также постройки горели в Тербунском районе. Не обошлось без ущерба сельскому хозяйству: в Елецком районе сгорели 1,5 тонны сена, в Долгоруковском – 3 тонны. Жилые дома горели в Добринском и Становлянском районах.

Горящую траву тушили 52 раза, всего выгорело 15.669 га травы. 31 раз пришлось тушить мусор.