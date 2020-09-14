Выборы в Липецкий горсовет: половина депутатов сохранили свои мандаты

В минувшее воскресенье, 13 сентября, в Липецке выбирали депутатов горсовета шестого созыва. Выбора проходили по новым правилам, по мажоритарной системе. Липчане избрали 36 парламентариев, представляющих одномандатные округа.

На выборах была высокая конкуренция. За 1 мандат боролись около 5 кандидатов. Напомним, что своих представителей выдвинули 6 политических партий - "Единая Россия", "Справедливая Россия", КПРФ, ЛДПР, "Российская партия пенсионеров за социальную справедливость", "Новые люди". Еще 26 человек оказались самовыдвиженцами.

Как сообщили в пресс-службе горсовета, 34 места получили кандидаты "Единой России". По 1 взяли представители партий "Справедливая Россия" и "Новые люди". Еще 17 депутатов предыдущего созыва сохранили свои мандаты.

Самый высокий результат на выборах показала парламентарий Екатерина Пинаева. Она набрала 62,91% голосов. Председатель горсовета Александр Афанасьев получил 62,61%. Депутат Сергей Сазонов - 62,05%.