Вице-мэр Липецка ушел из администрации

Евгений Павлов покинул пост вице-мэра Липецка Фото: Пресс-служба администрации города Липецка.

Вице-мэр Евгений Павлов уволился из администрации Липецка. В понедельник, 14 сентября, был его последний рабочий день. Заявление по собственному подписала глава города Евгения Уваркина. Как сообщили в пресс-службе мэрии, Евгений Павлов продолжит работу депутатом горсовета на округе №25.

Евгений Павлов родился в областном центре в 1974 году. Окончил педагогический институт, получив образование на физико-математическом факультете. Начал карьеру в Липецком городском доме творчества - методистом. Затем работал учителем в школе №24. В 1997 году устроился в городское управление образования. Начал в качестве методиста, затем дорос до директора.

В 2005 году возглавил отдел компьютеризации в департаменте образования. А через 7 лет его назначили председателем департамента. В декабре 2016 года получил место замглавы администрации города. Евгений Павлов курировал вопросы образования, культуры и спорта, опеки и попечительства.