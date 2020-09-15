В Липецке предпринимателя оштрафовали на полмиллиона за 12 бутылок водки

В Арбитражный суд с заявлением обратилась прокуратура Советского района Липецка Фото: Юлия КЛЮЕВА

В Арбитражный суд Липецкой области обратилась прокуратура Советского района. В заявлении представители органа просили привлечь к административной ответственности одного из индивидуальных предпринимателей областного центра. Бизнесмен попался на незаконном обороте алкоголя.

В марте этого года прокуратура провела проверку в павильоне на улице Полиграфической. Там обнаружили 12 бутылок контрафактной водки. Найденный алкоголь изъяли.

Как сообщили в пресс-службе Арбитражного суда, судья изучил материалы дела и вынес решение. Предпринимателя привлекли к ответственности по ч.3 ст.14.17 КоАП РФ "Производство или оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции без соответствующей лицензии". Ему придется заплатить административный штраф в 500 тыс. рублей.