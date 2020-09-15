Число выздоровевших от коронавируса в Липецке на 15 сентября 2020 года составило 4 992 человека

По состоянию на этот вторник, 15 сентября, в Липецкой области зарегистрировано 5 582 случая заражения коронавирусом. За сутки диагноз подтвердился у 33 жителей региона. Больше всего заболевших в Липецке - 11. На втором месте Грязинский район - 7 зараженных. Замыкает тройку Елец с 5-. больными. В Добринском районе 4 новых случая. В Становлянском 3 жителя подхватили инфекцию. В Долгоруковском, Елецком и Липецком районах по 1 зараженному.

Выздоровели 4 992 человека. Как сообщили в региональном оперштабе, за сутки медики выписали 19 липчан. Продолжают лечение 626 жителей. Из них 395 находятся в больницах. У 231 пациента болезнь протекает в легкой форме, поэтому они остаются дома.

Не смогли справиться с COVID-19 34 человека. У 184 липчан подозревают коронавирусную инфекцию.