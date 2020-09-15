В среду 28 улиц Липецка останутся без света, 5 - без воды

В среду, 16 сентября, в Липецке отключат электорэнергию и холодную воду. По данным пресс-службы АО "ЛГЭК", с 9 утра до 5 часов вечера без света останутся жители частного сектора в Сселках: улицы Апраксина, Ленина, Барковского, Кирова, Комарова, 300- летия Флота, Братьев Сенявиных, Кольцова, 6-й жилой район, Гагарина, Учительская,1-е Мая, Набережная, Советская, Сокольская, Провинциальная, Космонавтов, Листопадная, Пушкина, Лесная, переулок Благодатный.

На этот же период свет отключат по адресам: улица Титова, 15; Космонавтов, 50, 52; Качалова, 10; Нестерова, 8, 10, 12; Гагарина, 145; Дзержинского, 29,31; проспект Мира, 11, 11а, 13, 13а.

С 8 утра до 8 часов вечера краны пересохнут по улицам Стаханова, 44, 46, 48; Хорошавина, 11а, 11б, 15, 17, 19 ,21, 23, 27; Катукова, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 37а, 39, 39а, 41; Кривенкова, 9. Воду подвезут к дому №44 по улице Стаханова.

С 10 утра до 8 часов вечера без воды останутся жители дома №18 по улице Космонавтов. Воду подвезут прямо к дому.

Более подробно об отключениях можно узнать по телефонам 175 и 236-175.