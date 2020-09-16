В Липецке на ЛТЗ перекрыли улицу из-за ремонта теплотрассы

В Липецке в районе ЛТЗ перекрыли улицу Фото: Юлия КЛЮЕВА

В эту среду, 16 сентября, в Липецке в районе ЛТЗ перекроют движение. Это произойдет на улице 6-й Гвардейской Дивизии. Как сообщили в пресс-службе городской администрации, там начнется реконструкция теплотрассы. Машины не смогут проехать от перекрестка улиц 6-й Гвардейской Дивизии и Коммунистической до улицы Краснозаводская. Движение ограничат и на самом перекрестке.

В Липецке в районе ЛТЗ перекрыли улицу Фото: Юлия КЛЮЕВА

В департаменте дорожного хозяйства и благоустройства города уточнили, что работы на участке планируют завершить в начале октября. После улицу откроют для движения. А пока липчанам придется выбирать альтернативные пути объезда. Маршрут можно проложить по улицам Бачурина и Юбилейная. Автомобилистам приносят извинения за предоставленные неудобства и просят быть внимательнее, заранее продумывать, как лучше проехать.