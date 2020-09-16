Число умерших из-за коронавируса в Липецке на 16 сентября 2020 года составило 35 человек

В Липецкой области с подтвержденным диагнозом коронавирусная инфекция скончалась пенсионерка Фото: Юлия КЛЮЕВА

Число умерших из-за коронавируса в Липецке на 16 сентября 2020 года увеличилось. В эту среду стало известно о смерти 80-летней пенсионерки с подтвержденным диагнозом COVID-19. Она проживала в Ельце. Как уточнили в региональном оперативном штабе, это уже 35 смерть пациента с коронавирусной инфекцией.

Пожилая женщина лежала в больнице. Новая инфекция вызвала у нее двустороннюю пневмонию. И хотя ей оказывали помощь в соответствии с методическими рекомендациями Минздрава России, спасти ельчанку не удалось. Из-за тяжелой патологии сердечно-сосудистой системы внебольничная пневмония протекала в тяжелой форме. Медики констатировали смерть на фоне прогрессирования легочно-сердечной недостаточности.

- Администрация Липецкой области выражает соболезнования родным и близким умершей, - прокомментировали в оперштабе.