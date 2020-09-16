В Липецке иномарка сбила 12-летнюю девочку: липчанку госпитализировали

За минувшие сутки на дорогах Липецкой области водители 2 324 раза нарушили Правила дорожного движения. За пьяную езду к ответственности привлекли 6 автомобилистов. Еще 81 человек не пристегнулся во время движения. 1 934 раза водители превысили скорость.

В минувший вторник, 15 сентября, на улице Лутова в Липецке "Дэу" сбил 12-летнюю девочку. ДТП случилось на нерегулируемом пешеходном переходе. Как сообщили в пресс-службе регионального УГИБДД, юную липчанку с травмами госпитализировали.

В тот же день на трассе Хлевное - Липецк столкнулись "Тойота", "МАЗ" и "Хендай". Пострадала 44-летняя пассажирка первой иномарки. Ее с травмами доставили в больницу. Предварительная причина аварии - выезд на встречку.

В селе Пригородка Усманского района столкнулись СЕАЗ и "Грейт Волл". В больницу доставили 45-летнего мужчину "Грейт Волл". Там медики оказали ему помощь и отпустили.