В Липецке арестовали парней, подозреваемых в сбыте наркотиков и краже из автомобиля

Липчан задержали по подозрению в сбыте наркотиков Фото: Пресс-служба УМВД Липецкой области.

В Липецке полицейские задержали двух молодых людей. 19-летних парней подозревают в употреблении и хранении наркотиков. Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД, у липчан при себе обнаружили пакеты с порошкообразным веществом. Их изъяли.

Эксперт установил, что это синтетические наркотики массой 7,43 г и 3,88 г. Такой вес считается крупным размером. Эти пакетики задержанные хотели сбыть. Их заключили под стражу. Возбуждены уголовные дело по ч.3 ст.30, п. "г" ч.4 ст.228.1 Ук РФ "Покушение на незаконный сбыт наркотических средств, совершенный в крупном размере".

Полицейские также установили, что парня причастны к краже из "Лады-219000", припаркованного у дома по улице Катукова. Злодеи похитили из салона обычные и солнцезащитные очки, огнетушитель, инструменты и лицевую панель от магнитолы. В краже подозревают еще двух молодых людей 19 и 20 лет. Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.158 УК РФ "Кража".