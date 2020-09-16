Под Липецком столкнулись иномарка и "ПАЗ": есть пострадавшие

Под Липецком столкнулись "Чери Амулет" и "ПАЗ" Фото: Пресс-служба ГУ МЧС Липецкой области.

Этим утром, 16 сентября, в Липецкой области случилось серьезное ДТП. На 17 км дороги "Грязи-Добринка" в районе поселка Александровка Добринского района столкнулись "Чери Амулет" и автобус "ПАЗ".

Информация о происшествии поступила спасателям в 8.40 утра этой среды. На место аварии выехало пожарно-спасательное отделение. О удара микроавтобус завалился на бок. У иномарки разбита передняя часть машины и лобовое стекло.

Как сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России, в ДТП пострадали 2 человека. Прибывшие спасатели обеспечили пожарную безопасность. Напомним, в случае происшествия следует звонить на единый номер вызова экстренных служб "112". Звонки принимаются круглосуточно и бесплатно, как с мобильных, так и со стационарных телефонов.