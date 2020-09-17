Липчанка заковала себя в наручники и вызвала спасателей

Липчанка заковала себя в наручники Фото: Пресс-служба ГО и ЧС Липецка.

В минувшую среду, 16 сентября, липчанка вызвала спасателей. Оказалось, женщина заковала себя в наручники. Зачем она это сделала, остается загадкой. Тем более, у нее не было ключей, чтобы снять браслеты.

Как сообщили в пресс-службе ГО и ЧС Липецка, спасатели освободили горожанку от сомнительного украшения с помощью специнструмента. Кстати, от долгого ношения наручников может возникнуть некроз мягких тканей. ОТ медпомощи липчанка отказалась.

В тот же день дежурная смена выехала на улицу Московскую. Жильцы дома №37 пожаловались на аварийное дерево, которое в любой момент могло рухнуть на пешеходную дорожку или детскую площадку. Всего по линии ЖКХ приняли 10 звонков. В 3 случаях люди застряли в лифте. Также липчане сообщили о запертой в машине собаке на улице Свиридова. О подростках, гоняющих на скутерах по пешеходкам Сокольского парка.

Накануне снизилось число звонков по вызовам скорой помощи. Основные обращения были по поводу сердечно-сосудистых заболеваний и травм. Количество температурящих липчан по сравнению со вторником уменьшилось втрое.