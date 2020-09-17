В ближайшие часы в Липецке возможны порывы ветра до 20 м/с

Спасатели вновь предупреждают липчан о непогоде. В ближайшие 1-3 часа в Липецке и области ожидается сильный ветер. По данным пресс-службы регионального ГУ МЧС России, порывы южного ветра могут достигать 15-20 м/с.

Напомним, что во время сильного ветра лучше оставаться дома. Если ветер застал вас на улице, спрячьтесь в подземных пешеходных переходах или подъездах зданий. Нельзя становиться у стен домов, под рекламными щитами, за остановочными павильонами. Смертельно опасно подходить к оборвавшимся электропроводам. Дома лучше отключить бытовые приборы.

В случае происшествия звонить на единый номер вызова экстренных служб "112". Звонки принимаются круглосуточно и бесплатно.