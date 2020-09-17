В пятницу 14 улиц Липецка останутся без воды

В пятницу, 18 сентября, в некоторых домах Липецка отключат свет и воду. Об этом сообщили в пресс-службе АО "ЛГЭК".

С 9 утра до 4 часов вечера без электричества останется дом №2 переулка Сиреневый. На этот же период времени свет погаснет в садоводческих товариществах "Сокол-3", "Металлург-2", "Авторемонтник".

С часа дня до 4 часов вечера свет отключат по улице 8 Марта 26/2-26/5, 30, 32, 34, 36, 24/5, 26а, 22, 24, 26, а также в частном секторе - улица Адамова.

С 10 утра до 8 часов вечера краны пересохнут по адресам: улица Асфальтная, Стаханова, 20, 20а, 22, 22а, 24, проспект 60 лет СССР, 34. В частном секторе в селе Желтые Пески: улица Луговая, Буденного, Космонавтов, Лесная, Сиреневая, Советская, Рождественская, Ленина. А также в селе Капитанщино: улица Советская, Лесная, санаторий "Мечта".

Воду подвезут к дому №147 по улице Асфальтная, №24 по улице Стаханова, к санаторию, а также к строению 1 по улице Космонавтов в Желтых Песках. Более подробная информация по телефонам 175 и 236-175.