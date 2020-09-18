В Липецке в ДТП со скорой и иномаркой пострадала женщина

В Липецке столкнулись иномарка и скорая помощь Фото: Пресс-служба ГИБДД Липецкой области.

За минувшие сутки автоинспекторы выявили на дорогах Липецкой области 5 475 нарушений Правил дорожного движения. По данным пресс-службы регионального УГИБДД, 7 безответственных водителей сели за руль в нетрезвом состоянии. Еще 71 человек не пристегнулся во время движения. Автомобилисты 5 059 раз превысили допустимую скорость. Также произошло 18 аварий в которых, к счастью, никто из людей не пострадал. Только автомобили.

В минувший четверг, 17 сентября, на улице Ильча в Липецке столкнулись карета скорой помощи и "Ссанг Йонг". В ДТП травмы получила 53-летняя пассажирка первой машины. Ее госпитализировали. У иномарки разбита передняя часть, левая фара. У скорой - правая.

По предварительным данным причина аварии - нарушение очередности проезда.