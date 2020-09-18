Число умерших из-за коронавируса в Липецке на 18 сентября 2020 года составило 36 человек

Число умерших из-за коронавируса в Липецке на 18 сентября 2020 года увеличилось. В региональном оперативном штабе сообщили о 36 смерти пациента с подтвержденным диагнозом COVID-19.

В больнице скончался 50-летний липчанин. Его направили в стационар с двусторонней пневмонией, которую вызвала коронавирусная инфекция. Несмотря на то, что медики оказывали ему помощь в полном объеме и в соответствии с методическими рекомендациями Минздрава России, спасти больного не удалось.

У него была патология сердечно-сосудистой системы. На фоне тяжелого течения коронавируса, двусторонней пневмонии, у мужчины развился острый инфаркт миокарда. Последний привел к летальному исходу.

Напомним, за время пандемии в Липецкой области новую инфекцию выявили у 5 650 жителей.