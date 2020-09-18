Под Липецком арестовали мужчину, перевозившего в машине наркотики

В Липецкой области задержали мужчину, перевозившего наркотики Фото: Пресс-служба УМВД Липецкой области.

В минувшую среду, 16 сентября, в Липецкой области нашли автомобиль с наркотиками. В Ельце автоинспекторы и полицейские остановили машину в районе улицы Задонской. За рулем - ранее не судимый 44-летний местный житель.

Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД России, правоохранителям сообщили, что в машине могут перевозить запрещенные вещества. Они осмотрели салон вместе со служебной собакой. Итог - 97,62 грамма синтетического наркотика. Пакетики с содержимым изъяли. А мужчину задержали на 48 часов.

Возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.30 "Приготовление к преступлению и покушение на преступление" и п. "г" ч. 4 ст. 228.1 УК РФ "Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, совершённые в крупном размере".