В понедельник перекроют часть моста в Новой Жизни под Липецком

На мосту в Новой Жизни под Липецком перекроют полосу движения Фото: Пресс-служба администрации города Липецка.

В понедельник, 21 сентября, под Липецком перекроют полосу движения на мосту в Новой Жизни. На подходах к новому путепроводу начнут укладывать асфальт. По данным пресс-службы мэрии, полосу перекроют после обеда. Работы займут около 10 дней. В этот период на мосту организуют реверсивное движение - по сигналу светофоров.

Также заасфальтируют 250 м по улице Майская - основание дороги уже засыпано шлаком. Там уже монтируют бордюр и обустраивают пешеходную дорожку длиной 635 м.

На объекте ежедневно трудятся около 40 человек. Работы выполнены на 60%. Подпорные стенки моста усилили. Специалисты устанавливают закладные детали под барьерные ограждения моста, бетонируют подферменные плиты. В октябре начнут ставить металлические балки в 50 м. А затем - фонари. Под них уже залили фундамент. Согласно контракту, объект должны сдать к концу года.