В субботу в Липецке отключат воду, а с понедельника на улице Буденного не будет света

В выходные в некоторых домах Липецка отключат воду. Об этом сообщили в пресс-службе АО "ЛГЭК". В субботу, 19 сентября, с 10 утра до 8 часов вечера без воды останутся жители улицы 15 микрорайон, 35-37; Неделина, 31а. Питьевую воду подвезут к дому №35 по улице 15 микрорайон и №31а по Неделина. Когда воду дадут, она может быть мутной.

На следующей неделе специалисты запланировали ремонтные работы на электросетях в частном секторе по улице Буденного. Из-за этого с 21 по 25 сентября включительно у местных жителей не будет света. Его будут отключат с 9 утра до 5 часов вечера.

Напомним, что подробную информацию об отключениях можно получить в диспетчерской по телефонам 175 и 236-175.