В выходные в Липецке и области будут ловить пьяных водителей

В эти выходные в Липецке и области в усиленном режиме будут выявлять пьяных водителей. Автоинспекторы выйдут в рейд в субботу, 19 сентября, и в воскресенье, 20 сентября.

Как сообщили в пресс-службе регионального УГИБДД, за 8 месяцев этого года в регионе случилось 128 ДТП по вине нетрезвых водителей. В таких авариях погибли 30 человек. Еще 84 получили травмы. В тот же период сотрудники ГИБДД задержали 2 330 пьяных водителей. Из них 284 липчанина сели за руль, будучи выпивши, повторно.

Езда в нетрезвом виде - одно из грубейших нарушений Правил дорожного движения. За это полагается штраф в 30 тыс. рублей и лишение прав до 2 лет. Чтобы получить удостоверение обратно, нужно снова сдать экзамен.