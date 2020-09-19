В Липецке из-за замыкания в щитке эвакуировали многоквартирный дом

Пожар с эвакуацией произошел в эту субботу, 19 сентября, на улице Адмирала Макарова в Липецке. Там заволокло дымом подъезд многоквартирного дома №18. Жильцы сообщили о случившемся в МЧС.

Когда на место прибыли первые пожарные подразделения, выяснилось, что на втором этаже в первом подъезде дома загорелся электрощиток . К тому моменту уже все верхние этажи дома заволокло едким густым дымом. Жильцов верхних этажей пришлось эвакуировать. 6 человек пожарные вывели, еще троих – спускали с балкона 4 этажа по автолестнице.

Пожар оперативно потушили. Как сообщили в пресс-службе областного ГУ МЧС, в результате пожара никто не погиб и не пострадал. На адрес направили электриков.