Мешки и коробки с коноплей нашли липецкие полицейские в Донковском районе

Марихуана в Данковском районе Фото: Пресс-служба УМВД Липецкой области.

В Данковском районе Липецкой области сотрудники полиции выявили сразу два крупных запаса конопли. Очевидно год был урожайным, поскольку жители района хранили запрещенное растение в мешках и коробках. У кого-то конопляные «веники» свисали с балок на чердаке дома.

Марихуана в Данковском районе Фото: Пресс-служба УМВД Липецкой области.

В частности, у 33-летнего жителя района сотрудники данковского уголовного розыска нашли на территории частного дома 874,5 грамма конопли, что является крупным размером. Еще один 42-летний житель района хранил на чердаке больше килограмма конопли и 522.5 грамм высушенной и готовой к употреблению марихуаны.

Марихуана в Данковском районе Фото: Пресс-служба УМВД Липецкой области.

Как сообщили в пресс-службе областного УМВД, обоим вменили часть 2 статьи 228 – хранение, изготовление и переработка растений, содержащих наркотические средства, в крупном размере. Каждому из них грозит до 10 лет тюрьмы.

Марихуана в Данковском районе Фото: Пресс-служба УМВД Липецкой области.