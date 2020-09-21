В Липецке подросток выкрал из магазина 5 банок кофе

В Липецкой области за сутки сотрудники полиции раскрыли 4 магазинные кражи, 3 из которых произошли в самом Липецке. Одни из подозреваемых оказался несовершеннолетним. По данным пресс-службы УМВД региона, подросток выкрал из сетевого магазина на улице Гагарина 5 банок кофе на сумму 2749 рублей. Воришкой оказался 16-летний учащийся одного из заведений города.

Также в Липецке задержали двоих парней, 21 и 20 лет, которые незаметно вынесли из магазина на улице Водопьянова 19 коробок конфет на 2600 рублей. Кража произошла еще 7 сентября.

Кроме этого, 17 сентября, обворовали сетевой магазин на улице Краснознаменной, откуда вынесли товар на 2900 рублей. Подозреваемого вычислили и задержали быстро, им оказался 33-летний житель Старого Оскола.

А в Елецком районе в прошедшие выходные, 19 сентября, в селе Казаки кто-то выбил в сетевом магазине стекло и вытащил алкоголь на 700 рублей. Под подозрение попал 44-летний судимый безработный.