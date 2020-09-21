Липчане во время пандемии коронавируса стали тратить на 3 400 рублей меньше

Липчане стали экономить в пандемию Фото: Лия МУРАДЬЯН

Эксперты подсчитали расходы население во время пандемии и составили рейтинг потребительского спроса в регионах России. По данным РИА Новости, Липецкая область на вошла в число регионов, где потребительский спрос вырос. Всего таких регионов 8, в остальных 75 субъектах траты населения в период эпидемии сократились. В среднем в самый тяжелый период эпидемии, с апреля по июль, россияне экономили по 4000 рублей в месяц.

Непосредственно Липецкая область оказалась на 44 позиции рейтинга. Потребительский спрос липчан в пандемию в сравнении с прошлым годом снизился на 5.5%. В этом году жители Липецка в среднем тратили меньше на 3400 рублей в месяц. Всего каждый житель региона тратил в пандемию по 25600 рублей.

Еще больше ужались жители Воронежской области, где потребительский спрос упал на 7.2%, а траты сократились на 4700 рублей, при этом среднемесячные расходы воронежцев составили 26400 рублей.

На первое место рейтинга попал Чукотский автономный округ, там спрос вырос на 3.1%, расходы – на 1100 рублей. На 85 позиции рейтинга Республика Северная Осетия – Алания, где спрос упал на 16.4%, экономить начали по 4900, а расходы в месяц – 17700.