В Липецке водитель иномарки пробил фасад и влетел в магазин

Иномарка въехала в магазин в Липецке Фото: Скриншот сайта

Странное ДТП случилось этим днем, 21 сентября, в районе Воронежского шоссе в Липецке. Там не справился с управлением водитель «Рено Дастер». По словам очевидцев, иномарка неожиданно сорвалась с парковки и влетела в стеклянный фасад здания.

«Дастер» пробил стекло и влетел в торговый зал.

– Я такое только в фильме «Такси» видел, – прокомментировал происходящее один из очевидцев.

Как именно произошла авария и что стало причиной столь неосторожного маневра, пока не ясно. Пользователи соцсетей предположили, что водитель явно что-то перепутал – либо педали, либо скорости на коробке передач.

Иномарка разнесла не только фасад здания, но и товар в торговом зале, нанеся серьезный ущерб магазину.