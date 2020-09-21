Липчанка избила спящую соседку, припомнив обиду 18-летней давности

В Липецкой области расследовали дикую историю нападения на пожилую женщину, которая произошла летом этого года. 23 августа по поселку Лев-Толстой каталась на велосипеде пьяная 59-летняя женщина.

Проезжая мимо дома 83-летней соседки, дама вдруг вспомнила, как 18 лет назад пенсионерка не пустила ее на поминки своего мужа. Женщина решительно слезла с велосипеда, пробралась в чужой дом, нашла там мирно спящую старушку, стащила с кровати на пол и жестоко избила. Судмедэксперты насчитали 11 следов от ударов ногами и руками. Но вред здоровью оценили как легкий.

Уголовное дело возбудили по двум статьям, 139 и 115 УК – незаконное проникновение и причинение легкого вреда. Как сообщили в пресс-службе СКР области, обвиняемая во всем созналась, дело передают в суд. Злопамятной женщине грозит минимум штраф до 40 000 рублей, максимум – 3 месяца ареста.