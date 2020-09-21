Женщина из Средней Азии организовала оптовые поставки героина в Липецк

В Липецкой области задержали женщину с крупной партией героина. По данным полиции, дама организовала в регионе этническую группу, которая занималась распространением закладок в нескольких райцентрах области.

В момент задержания сотрудники управления наркоконтроля нашли в сумке у 38-летней дамы 30 свертков с порошком – экспертиза показала, что это героин весом 56 грамм. Как сообщили в пресс-службе областного УМВД, задержанная – уроженка среднеазиатской республики.

Далее выяснилось, что дама не только прятала закладки по тайникам, но и занималась оптовой продажей тяжелых наркотиков. Причем подключила к криминальному бизнесу своих соотечественников. Закладчиком у нее «работал» 25-летний земляк.

По месту жительства женщины нашли более двух килограмм героина, пустые пакетики для упаковки и электронные весы. Сейчас полиция ищет тайники, где челны банды оставили для клиентов закладки.

Наркоторговка и ее подельник уже под стражей. Возбудили 9 уголовных дел, включая крупный сбыт организованной группой, части 3 и 4 статьи 228.1 УК. Обоим грозит пожизненное заключение.