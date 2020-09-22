Число умерших от коронавируса в Липецке на 22 сентября 2020 года: зарегистрировали 39 смерть

В Липецкой области скончался еще один пациент с подтвержденным COVID-19. Тем самым число умерших от коронавируса в Липецкой области на 22 сентября 2020 года составило 39 человек.

По данным оперативного штаба, 60-летний житель Добринского района скончался в инфекционном госпитале. Его лечили от двусторонней пневмонии, вызванной новой коронавирусной инфекцией. Но лечение осложнялось другими заболеваниями. У пациента была тяжелая патология сердечно-сосудистой системы и гипертоническая болезнь, поэтому внебольничная пневмония протекала тяжело.

Смерть констатировали на фоне прогрессирования легочно-сердечной недостаточности. Администрация региона выразила соболезнования родным и близким умершего.

Всего в Липецкой области коронавирусом заболели 5779 человек, 5120 – выздоровели, 39 –умерли. 621 – на лечении.