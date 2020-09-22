Грипп и ОРВИ в Липецке на 22 сентября 2020 года: на карантин закрыты 42 класса в 19 школах

В регионе нет эпидемии гриппа и ОРВИ Фото: Лия МУРАДЬЯН

В школах Липецка продолжают закрывать классы на карантин. По данным городского департамента образования, в настоящее время в Липецке закрыты 42 класса в 19 школах. Классы закрывают из-за отсутствия детей по причине болезни. Занятия при этом не прерывают, школьники продолжают заниматься дома на дистанционном обучении.

Решение закрыть класс, в каждой школе принимают самостоятельно. Педагоги руководствуются постановлением главного государственного санитарного врача по Липецкой области о предупреждении распространения гриппа, ОРВИ, а также коронавируса. В постановлении указано, что класс или школу следует перевести на удаленку при отсутствии 20% детей и более.

Также по закону, если школьника не было на занятиях 3 дня и более, то допускать его в класс могут только со справкой от врача, где указан диагноз и стоит отметка, что ребенок не контактировал с инфекционными больными.

В целом, по данным регионального управления Роспотребнадзора, показатель заболеваемости гриппом и ОРВИ в Липецке и области сейчас ниже порога эпидемии. При этом гражданам настоятельно рекомендуют не переносить болезнь на ногах и не заниматься самолечением, а при первых же признаках обратиться к врачу.