Мошенник в Липецке обманул фермеров на 7 млн. рублей

В Липецкой области расследуют крупное мошенничество на миллионы рублей. В деле фигурирует 50-летний индивидуальный предприниматель. По данным полиции, бизнесмен позиционировал себя, как представитель поставщиков сельскохозяйственного оборудования и действовал от имени нескольких организаций.

По электронной почте мужчина договаривался с крестьянско-фермерскими хозяйствами, которым предлагал сельхозтехнику. Аферист заключал договор купли-продажи, брал деньги, но товар так и не поставлял. В уголовном деле 10 таких эпизодов на сумму более 7 млн. рублей.

Как сообщили в пресс-службе УМВД области, предпринимателю вменили часть 5 статьи 159 – мошенничество в сфере предпринимательской деятельности. Следователям еще предстоит разобраться во всех подробностях аферы, подозреваемого ищут. Ему грозит до 5 лет тюрьмы.