Липчане собрали для обитателей зоопарка более двух тонн фруктов и овощей

Липецкий зоопарк уже четвертый год подряд проводит осеннюю акцию «Добрый урожай». В этот период люди могут принести для животных излишки урожая с собственного огорода – фрукты и овощи.

В этом году акция стартовала в середине августа. За это время накормить зверей решили более 60 участников. Всего за месяц жители региона собрали для зверушек более двух тонн плодов. Люди везли яблоки, кабачки, капусту, морковь, тыкву, виноград и другие фрукты и овощи.

Как рассказала ведущий методист Любовь Бородина, в акции участвуют не только огородники, часто подключаются дети их родители.

– Недавно к нам приезжали ребята из лицея №44 и школы №2, привезли по 100 килограмм запасов, – рассказывает специалист. – Многие привозят мешки с овощами и фруктами по несколько раз, благодарят зоопарк за возможность сделать доброе дело и разделить урожай с животными.

Как сообщили в пресс-службе администрации города, акция продлится до глубокой осени, самые активные участники получат сувениры и благодарственные письма.