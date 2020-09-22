В Липецке задержали пьяного хулигана за ночную стрельбу в центре города

В Липецке полиция задержала хулигана, который устроил ночную стрельбу в центре города. Инцидент произошел поздно вечером 15 сентября на парковке одного из развлекательных заведений города. Неизвестный вышел на улицу с пистолетом и начал палить в сторону улицы. Местные сообщили о выстрелах в полицию и на место сразу прибыли сотрудники уголовного розыска. Возмутителя спокойствия тут же задержали.

Как сообщили в пресс-службе УМВД региона, им оказался 30-летний житель города. Свое поведение он объяснил тем, что был пьян. Полиция забрала пистолет, магазин к нему и гильзы с места преступления. Эксперты-криминалисты определили, что хулиган стрелял из сигнального пистолета, переделанного под шумовые, травматические патроны калибром 9 мм.

Возбудили сразу два уголовных дела по 213 и 222 статьям УК – хулиганство и незаконное хранение оружия. Как уточнили в полиции, благо во время стрельбы никто не пострадал.