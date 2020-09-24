Под Липецком уголовник надругался над 4-летней дочкой жены

В Липецкой области взяли под стражу опасного уголовника, который надругался над маленьким ребенком. Все случилось в Ельце 19 сентября. По данным следствия, мать оставила 4-летнюю дочь с отчимом, 32-летним судимым за грабежи и кражи супругом, и ушла на работу.

Пока женщины не было дома, педофил совершил с ребенком насильственные действия сексуального характера. Происходящее увидела сама мать девочки, когда вернулась с работы раньше времени. Женщина сразу сообщила в правоохранительные органы.

Дело возбудили по части 4 статьи 132 УК – насильственные действия в отношении малолетнего. Как рассказали в пресс-службе областного СКР, обвиняемый от дачи показания отказался, на время следствия он заключен под стражу. Негодяю грозит от 12 до 20 лет.