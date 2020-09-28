Число зараженных коронавирусом в Липецке на 28 сентября 2020 года превысило 6000 человек

По последним данным, число зараженных коронавирусом в Липецкой области на 28 сентября 2020 года составило 6024 случая. За текущие сутки в регионе выявили 37 новых зараженных. Днем ранее было 36 случаев. Из заболевших 5319 человек выздоровели, 42 жителя региона умерли. На данный момент на лечении остаются 663 жителя области.

542 человека с COVID-19 лежат в инфекционных госпиталях, 121 – переносят вирус в легкой форме и лечатся дома. Кроме этого в больницах остаются еще 479 человек с подозрением на выделение вируса.

Исходя из новых случаев заражения, карта распространения коронавируса в Липецкой области за последние сутки следующая: 11 зараженных в Липецке, 7 – в Краснинском районе, 5 – в Грязинском, по 3 – Данковском и Тербунском, по 2 человека в Ельце и Елецком районе, по 1 в Добринском, Задонском, Измалковском и Становлянском районах.