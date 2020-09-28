Липчанам обещают еще 10 теплых дней, но с порывами ветра

В Липецке сохранится теплая и сухая погода Фото: Лия МУРАДЬЯН

По прогнозу синоптиков погода в Липецке останется теплой еще минимум 10 дней. Несмотря на небольшие осадки в некоторых районах, предстоящую неделю в регионе будет преимущественно солнечно.

Во вторник, 29 сентября, в Липецке обещают до +20 градусов днем, ночью – 6-11°С. Ветер будет дуть восточный со скоростью до 10 м/с ночью, а днем усилится до 13 м/с. Атмосферное давление существенно не изменится и останется в пределах 754 мм ртутного столба.

Самым теплым днем недели станет четверг, 1 октября. В этот день обещают до +21 градуса тепла. Сухая, теплая и ветреная погода продержится в регионе до начала следующей недели. Осадки и похолодание ожидаются со следующей среды, 7 октября. Наиболее существенно температура воздуха начнет падать с середины октября.