В Липецке ужесточают ограничения по коронавирусу – с 30 сентября пассажиров без масок не пустят в автобусы

Пассажиров без масок больше не пустят в автобусы Фото: Лия МУРАДЬЯН

В Липецке вновь усиливают ограничение по коронавирусу. Ужесточения коснулись общественного транспорта. Как сообщили в пресс-службе администрации города, с 30 сентября все пассажиры автобусов и трамваем должны быть в масках. Водители вправе выпроводить из общественного транспорта человека без маски. Если пассажир без маски откажется выходить, на место вызовут полицию для составления протокола.

В городском департаменте транспорта отметили, что это должна быть именно маска – медицинская или тканевая, и закрывать рот, нос и подбородок. Высокий воротник свитера, шарф или другая часть одежды маску не заменит.

Скоро в салонах автобусов и трамваев начнут прокручивать соответствующие объявления о необходимости использования средств индивидуальной защиты. Помимо масок, липчан просят соблюдать социальную дистанцию и по возможности носить перчатки.