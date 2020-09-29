В ДТП под Липецком фура превратила иномарку в груду металла

ДТП с фурой под Липецком Фото: Пресс-служба ГИБДД Липецкой области.

Авария с участием большегруза случилась в минувший понедельник, 28 сентября, в Чаплыгинском районе Липецкой области. Там в селе Кривополянье на Центральной улице 56-летний водитель «Шкоды» угодил под грузовик «Вольво». Удар был такой силы, что легковушка превратилась в груду металла. Водитель выжил, его увезли на скорой в больницу.

Как сообщили в пресс-службе ГИБДД региона, предварительной причиной ДТП стало нарушение правил расположения на проезжей части.

Это было единственная авария с пострадавшим в регионе за сутки. ДТП без травмированных людей зарегистрировали 29. Также за сутки автоинспекторы выявили 2978 нарушений ПДД. 6 водителей поймали нетрезвыми и 47 остановили за не пристегнутый ремень безопасности. Радары зафиксировали 2638 нарушений.